المرصد السوري: مقتل 4 من قوات النظام ومقاتل من الفصائل في اشتباكات بريف إدلب الجنوبي

اعلن ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ عن "مقتل أربعة عناصر تابعين لقوات ​النظام السوري​ ومقاتل من الفصائل المسلّحة المعارضة في ​اشتباكات​ عنيفة في شمال غرب ​سوريا​ على الرغم من هدنة تم التوصل إليها وبدأ تنفيذها في السادس من اذار".

وبحسب المرصد "قتل أربعة من عناصر النظام ومقاتل من الفصائل" في اشتباكات في الريف الجنوبي لإدلب الواقع على اطراف آخر معاقل المعارضة في شمال غرب سوريا، والمشمول باتفاق وقف ​إطلاق النار​.