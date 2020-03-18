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وزارة الصحة الأردنية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 48

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ارتفع عدد الإصابات ب​فيروس ​ المستجد حتى هذه اللحظة إلى 48 إصابة، من بينها حالة شفيت من المرض.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لمعرفة المزيد عن المرض وتداعياته من خلال منصة "اِسأل عن الكورونا": خدمة استشارات طبية عن (كوفيد - 19)، التي توفرها ​وزارة الصحة​ عبر الرقم المجاني 111، والموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والمختص بآخر المستجدات والمعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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