وزارة الصحة الأردنية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 48

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة إلى 48 إصابة، من بينها حالة شفيت من المرض.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لمعرفة المزيد عن المرض وتداعياته من خلال منصة "اِسأل عن الكورونا": خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي توفرها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111، والموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والمختص بآخر المستجدات والمعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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