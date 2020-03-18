وزارة الصحة الأردنية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 48

ارتفع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد حتى هذه اللحظة إلى 48 إصابة، من بينها حالة شفيت من المرض.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لمعرفة المزيد عن المرض وتداعياته من خلال منصة "اِسأل عن الكورونا": خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي توفرها ​وزارة الصحة​ عبر الرقم المجاني 111، والموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والمختص بآخر المستجدات والمعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).