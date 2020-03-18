"سانوفي": نتائج "واعدة" لمعالجة مرضى كورونا

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باريس: أعلنت مجموعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية الثلاثاء أنّ "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ وبالتالي فهي مستعدّة لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.
وقال متحدّث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإنّ "سانوفي تتعهّد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشدّداً في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".
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