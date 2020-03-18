عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة يرتفع إلى مئة

واشنطن: ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة إلى مئة بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.
وأحصي نصف هذه الوفيات في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب البلاد، في حين سجّلت ولاية نيويورك 12 وفاة وولاية كاليفورنيا 11 وفاة.
وبلغت الحصيلة السابقة للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة 94 وفاة.
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