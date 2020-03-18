شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب المواطنين بدعم الإجراءات الاحترازية للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشدد بدر، في تصريح لـ"الخليج 365" علي أهمية التزام الأمهات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لاسيما وإلزام ابنائهم المنازل، مؤكدة أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس لا يعني أنها "إجازة" للطلاب للتنزهه فى الحدائق والنزول إلي الشوارع وعلي الأمهات أن تعني هذه النقطة جيداً، إنما جاءت حرصاً علي الصحة العامة بما يستلزم أن يكون الجميع علي قدر المسئولية.

وحذر عضو مجلس النواب، الشباب في المقابل من الإقبال علي "الشيشة" والتي شددت وزارة الصحة عليها مراراً وتكراراً، لاسيما أنها تساهم في نقل فيروس "كورونا".

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وفي السياق ذاته، دعا البرلماني إلي عدم الأنسياق وراء الشائعات التي تحاول القوى الكارهة والتي كانت أخرها حول أعداد المصابين في مصر، مشيراً إلي أن الهدف من تلك الشائعات خلق حالة من الفزع والرعب في نفوس المواطنين وضرب وحدته الشعب وتكاتفه في هذه اللحظات الحيوية، في حين أن الحكومة تتعامل بشفافية متناهية مع الفيروس منذ البداية سواء فيما يتعلق بأي إصابات أو اشتباهات.

في المقابل طالب علي بدر، كافة المؤسسات والجهات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور بتوفير جميع وسائل التعقيم في كافة أفرعها، من أجل المصلحة العامة.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أكدت في بيان صحفي لها، تم رفع معايير مكافحة العدوي في المستشفيات لأعلى درجة مع تطبيق التقصي الوبائي في جميع المنشأت الصحية للكشف عن أي حالات مشتبه في إصابتها خاصة المناطق التي ثبت فيها إصابات مرضية.