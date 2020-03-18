شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شروط يجب توافرها فى الدراس طبقا للقانون الجديد لتنظيم البعثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة فى المجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، المجموع وأحاله لقانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للموافقة النهائية عليه فى الجلسات القادمة.

ويهدف مشروع قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.

وحددت المادة 8 من القانون الشروط الأساسية التى يجب أن يتوافر فى المبعوث الكما يلى:

1- أن يكون مصرى الجنسية

2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إحدى الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3-أن يكون متمتعاً باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط.

4-أن يكون مستوفياً للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات

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5-أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة

6-ألا يكون قد سبق إيفاده فى ذات غرض البعثة

7-ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصير أو عدم قدرته على التحصيل العلمى أو لسوء السلوك

8-ألا يكون المتقدم معار أو على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لنفس غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

9-الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات أية شروط إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وانتقاء أفضل العناصر