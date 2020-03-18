رئيس البرازيل: لا يجب أن يكون هناك ذعر من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (د ب أ):
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه لا يجب أن يكون هناك ذعر بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا كان هناك ذعر فإن العواقب ستكون أكثر سوءا.
وأوضح بولسونارو للصحفيين في برازيليا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تداعيات الإصابة بالفيروس الثلاثاء مع رؤساء الهيئات التشريعية والقضائية لإثبات أن المصلحة الوطنية تفوق المصالح الشخصية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأشار إلى أن حركة تجارة السلع ستظل متاحة.
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