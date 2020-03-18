الكويت: إحالة 23 حسابا للنيابة لبثها أخبارا كاذبة حول كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ)

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، إنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) في الكويت، تمت إحالة 23 حسابا مرخصا من قبل وزارة الإعلام إلى النيابة العامة؛ لبثها الشائعات والأخبار الكاذبة، مما تسبب ببث الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين في البلاد.

وشدد الجبري- في مداخلة على تلفزيون الكويت، مساء اليوم الثلاثاء- على أنه لا تهاون مع تلك الحسابات التي تثير الفزع والفرقة في المجتمع الكويتي، مؤكدا استمرار الوزارة في هذه الإحالات، مع وضع أسمائهم في المرات القادمة، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه نشر تلك الأخبار والشائعات.

وحول المخزون الغذائي في الكويت، أوضح الجبري أن المخزون متوفر، ولا يوجد داع للخوف والهلع، فكل الكميات متوافرة لعدة أشهر، مشيرا إلى وجود استدامة في المخزون.

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وأضاف أن الدولة كلها في حالة استنفار في مواجهة الفيروس، والحكومة في انعقاد دائم، وكذلك اللجنة العليا للطوارئ؛ لوضع حلول للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

أكد أن وزارة الإعلام تقوم بدورها، من خلال إطلاع الجمهور على مستجدات الأحداث، كما تعمل على توجيه الرسائل التوعوية والإرشادية بمختلف اللغات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التزام المواطن والمقيم بتلك الإرشادات، يسهم بشكل كبير في تجاوز هذه الأزمة.

وناشد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي المواطنين والمقيمين البقاء في المنازل، والتزام الارشادات الصحية، حفاظا على سلامة الجميع.