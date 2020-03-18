ليبيا / سفارات 9 دولٍ تدعو في بيان مشترك لوقفٍ فوري وإنساني للقتال للسماح للسلطات بالإستجابة لتحدّي فيروس "كورونا"

وكالات- دعت سفارات 9 دول في ليبيا في بيان مشترك اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2020 ، إلى وقف فوري وإنساني للقتال، للسماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي فيروس كورونا المستجد وكان قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، وجه الأحد الماضي بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتخصيص جزء من ميزانية قواته لهذا الهدف.
كما أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج السبت الماضي حالة الطوارئ بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وأكد أن بلاده ستغلق كافة المنافذ الجوية والبحرية من الاثنين.
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