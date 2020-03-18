في بيانٍ مشترك / "فيسبوك" وغوغل ومايكروسوفت يكشفون طريقتهم في مواجهة إنتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس "كورونا"

أعلنت الشركات الأمريكية "فايسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" وكذلك "لينكد إن" و"ريديت" و"تويتر" و"يوتيوب" في بيان مشترك أنهم يعملون معًا لمواجهة إنتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا.

وجاء في بيان مشترك نقلته "فايسبوك": "نحن نعمل عن كثب لمواجهة مرض "كوفيد-19" ونساعد الملايين من الأشخاص على البقاء على إتصال ومحاربة الإحتيال والمعلومات الخاطئة حول الفيروس".

وأكد البيان أن الشركات تعمل مع الحكومات ومنظمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لمواجهة الفيروس ونشر التوعية حوله.

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ودعت الشركات المؤسسات الأخرى إلى أن تحذو حذوها، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل "الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة .