سقوط صاروخين بمحيط المنطقة الخضراء ببغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بسقوط صاروخين على الأقل في محيط المنطقة الخضراء ببغداد.

كانت السلطات الأمريكية أكدت، في وقت سابق، أن "الجيش سينسحب خلال أسابيع من قاعدة

القائم، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخريين له في العراق".

من جهتها، أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن "قرار السلطات يقضي بالانسحاب

من 3 قواعد من أصل 8 قواعد لأمريكا في العراق، في إطار تطلعات واشنطن لتقليص حضورها بشكل كبير في البلاد".

لفتت إلى أن "هذا الانسحاب سينهي أي تواجد أمريكي على طول الجانب العراقي من الحدود مع سوريا".