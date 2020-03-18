سقوط صاروخين بمحيط المنطقة الخضراء ببغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بسقوط صاروخين على الأقل في محيط المنطقة الخضراء ببغداد.
كانت السلطات الأمريكية أكدت، في وقت سابق، أن "الجيش سينسحب خلال أسابيع من قاعدةالقائم، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخريين له في العراق".
من جهتها، أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن "قرار السلطات يقضي بالانسحابمن 3 قواعد من أصل 8 قواعد لأمريكا في العراق، في إطار تطلعات واشنطن لتقليص حضورها بشكل كبير في البلاد".
لفتت إلى أن "هذا الانسحاب سينهي أي تواجد أمريكي على طول الجانب العراقي من الحدود مع سوريا".
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