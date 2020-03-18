الاتحاد الأوروبي يغلق حدوده 30 يومًا

اتفق قادة الدول والأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد، في محاولة لإبطاء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المتفشي في أنحاء القارة العجوزوأماكن أخرى من العالم.
جاء هذا الإعلان على لسان المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي إن بيسي". ومن المقرر السماح بحرية التنقل بين الدول الأعضاء.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل "إن الاتحاد والدول الأعضاء فيه سيفعلون كل ما يلزم"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيرتب لعودة مواطني الدول الأعضاء إلى أوطانهم.
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