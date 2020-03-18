فرنسا تعلن تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 175 حالة وفاة و7730 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.
وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي:«سجَّلنا 27 حالة وفاة جديدةخلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 175».
وأضاف :«سجلنا 1097 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد
وأردف سالومون أن 699 شخصًا من المصابين حالتهم خطرة، مضيفًا أنه من أصل 7730 مصابًا يخضع 2575 شخصا حاليا للعلاج في المستشفى.
وتابع :«7 في المائة من الذين توفوا لحد الآن يبلغون من العمر أقل من 65 عاماً».
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