المسماري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقال المسماري في بيان، «تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا منا بالمسئولية العامة وحفاظا على الصحة العامة وبعد العودة من رحلة

عمل خارجية سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة».

وأضاف: «خلال الأسبوعين سنتابع كل المستجدات وسنطلعكم عليها أولا بأول

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عبر صفحتنا أو عبر القنوات وإن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون أيضا عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي».

وتابع أن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب أن لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء.

وختم: «حفظكم الله وحفظ بلادنا من كل سوء».