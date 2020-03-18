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الجزائر تقرر إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية للحد من انتشار كورونا

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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع استثناء نقل البضائع حتى إشعار آخر، كما تم منع كل التجمعات والمسيرات وإغلاق المساجد وأماكن العبادة مع الإبقاء على الآذان، لاحتواء فيروس كورونا "كوفيد 19".

 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وجه وزيرى

الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم تمهيدا لإعادتهم إلى البلاد، بعد وقف الرحلات الجوية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

 

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وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه "أعطى رئيس الجمهورية السيد

عبد المجيد تبون اليوم، تعليمات إلى وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء عدد الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من عملية الإحصاء الجارية منذ مساء أمس".

 

وكانت الجزائر والمغرب اتفقتا - يوم الخميس الماضي - على وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كإجراء" احترازى" لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

 

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