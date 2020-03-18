السودان يأمر بالقبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي

أمر مكتب النائب العام السوداني، الثلاثاء، بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي وتجميد أصوله لدوره في الانقلاب الذي نفذه الإخوان المسلمين في 1989 والذي أتى بعمر البشير إلى السلطة وفقًا لوكالة سكاي نيوز .
وقال مصدر قانوني موثوق لـ "سكاي
وأشار المصدر إلى أن مجمل المتهمين بالمشاركة في العملية يبلغ نحو 112 شخصًا معظمهم من المدنيين التابعين لتنظيم الإخوان (الجبهة الإسلامية القومية) آنذاك.
وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى كرتي والمتهمين الآخرين إلى الإعدام، وفقًا للمواد المضمنة في صحيفة الاتهام.
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