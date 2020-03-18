بحث التعاون العسكري مع تونس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، أمس، بوزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل دفع علاقات التعاون بين البلدين وخاصة في المجال العسكري وتوسيعه من حيث التدريب والتمارين المشتركة، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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