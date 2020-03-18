البرنامج السعودي للإعمار يعيد تأهيل عدن وشبوة

أجرى فريق فني وهندسي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من الزيارات الميدانية في العاصمة المؤقتة عدن، استكمالاً للزيارات الدورية للجهات الحكومية والخدمية، بهدف معرفة احتياجاتها وإعادة تأهيلها ومساعداتها على بناء قدراتها، والمساهمة في تحسين الحياة اليومية في العاصمة المؤقتة، وتقديم أفضل الخدمات، والدفع قدماً بالتنمية في المحافظة.

مختبرات مركزية

تضمنت الزيارات الميدانية زيارة المختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك في المحافظة، من أجل تقييم الوضع الحالي للمختبرات، ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات لتشغيل المختبرات بكفاءة أعلى. واطلع الفريق خلال الزيارة على وضع المختبرات المركزية والمعدات والأجهزة، وتعرّف على حاجة المختبرات من قطع غيار ومحاليل وإعادة تأهيل.

كما زار فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مركز الإنزال السمكي «الدوكيارد» في المعلا بمحافظة عدن، واطلع الفريق على مخازن الحفظ ومركز الاستقبال وغرف التجميد ومركز الحراج، ورصيف الإنزال السمكي، ودوّن الفريق كافة احتياجات المركز.

محطة الضخ

شملت الزيارات محطة الضخ المركزي لمياه الصرف الصحي بمنطقة خور مكسر، وتعرّف الفريق على الوضع العام للمحطة، واطلع على الصعوبات التي تعانيها محطة الضخ بما فيها المضخات المتوقفة وحاجاتها المُلحّة، وكما شملت أيضاً إنارة الشوارع في عدن بأعلى كفاءة، واطلع الفريق في زيارة خاصة لموقع مصنع أعمدة الإنارة، وأجرى فحصاً شاملاً على مواصفاتها الفنيّة، ومدى مناسبتها لشوارع وطرق عدن وأجوائها وطقسها.

خدمات ضرورية

نفذ مهندسو ومختصو التنمية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتنسيق مع السلطة المحلية مهمة ميدانية في محافظة شبوة، يرافقهم منسق مشاريع المحافظة المهندس علي لكسر، للوقوف على احتياجات المحافظة من الخدمات الضرورية، عبر مجموعة اجتماعات عقدها فريق البرنامج في مكاتب تدير وتشرف على مختلف القطاعات، حيث سيبدأ مختصو التنمية بدراسة هذه المشاريع وترسيتها على شركات القطاع الخاص لتنفيذها، بعد تقسيم هذه الاحتياجات حسب الأهمية والأولوية، سواء كانت مشاريع إنشائية أو مشاريع توريد معدات وغيرها.

آثار بيئية

نوقشت في الاجتماعات المعقودة المشاريع المطلوب تنفيذها في المحافظة كافة بعد معرفة أهميتها والآثار المترتبة عليها على المدى القريب والبعيد، والآثار البيئية المتعلقة بحالة الموقع قبل وبعد تنفيذ المشروع، وامتداد نطاقات المشاريع الجغرافية والديموغرافية التي قد تتجاوز في بعضها حدود المحافظة، إلى جانب معرفة التأثير المباشر وغير المباشر لكل مشروع، ما قد ينعكس بشكل أو بآخر على مشاريع متعددة في المجالات التنموية.

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وتعرّف الفريق عبر هذه الاجتماعات على المشاكل التي ستُحل بتنفيذ هذه المشاريع، وناقشوا حالات الدراسات التي أُجريت للكثير من المشاريع المقترحة سابقًا، وآليات تجهيز مصفوفات البيانات المطلوبة وفقًا للنماذج التي قدّمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

مشاريع برنامج تنمية وإعمار اليمن

تأهيل المستشفيات وإنشاء المراكز التخصصية

دعم قطاع الثروة السمكية

مشاريع الكهرباء والطاقة

دعم قطاع النقل والمطارات والموانئ

دعم قطاع التعليم

مشاريع زراعية وإصحاح بيئي