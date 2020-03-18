تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية وفصائل تعترض

تحقيقات مستمرة
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أمس، عن الوصول لمراحل متقدمة من التحقيقات في الهجمات التي استهدفت معسكرات تتمركز فيها بعثة التحالف الدولي ضد الإرهاب، فيما أكد أن الصاروخين اللذين سقطا أمس على معسكر بسماية، لم يسفرا عن خسائر بشرية بين القوات العراقية، وبعثة التحالف وأن الأجهزة الأمنية سيطرت على منصة الصواريخ داخل معمل طابوق النهروان.
إعادة تمركز
على صعيد آخر، يعيد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تمركز مئات من قواته المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية بما في ذلك إلى خارج البلاد، بينما قال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاجنز: إن «التحالف يعيد تمركز قوات من عدد قليل من القواعد الصغيرة».
تطور سياسي
سياسياً، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل حكومة جديدة في العراق، حيث تعيش البلاد ركوداً سياسياً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من أكتوبر. هذا، ويتمتع عدنان الزرفي، ثاني رئيس وزراء مكلّف خلال ثلاثة أشهر باحترام كرجل دولة يركز على الخدمات العامة والأمن، لكنه يواجه مقاومة شديدة من الفصائل التي تخشى من علاقاته مع الولايات المتحدة.
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