معاقبة وزير دفاع سورية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب في قائمة العقوبات. ويشغل الفريق أيوب منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة السوري ووزير الدفاع منذ عام 2018. بحسب وسائل إعلام، ينص القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري وخاصة روسيا وإيران. وأوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الوثيقة تقضي بـ»فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعما لمحاولات الجيش السوري تحقيق انتصار عسكري».



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