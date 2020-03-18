5 آلاف مرتزق لإردوغان بطرابلس

التشكيلات المسلحة
حول التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، قال المحجوب، «جئنا إلى القاهرة في فترات سابقة والتقينا بمن يقولون إنهم يمثلون الجانب الآخر من العسكريين»، موضحا أن كل الاتفاقيات معهم فشلت، وتابع «جلسنا 6 مرات مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلا أن جميعها فشلت بعد توجه السراج ليستشير حكومته».
ميليشيات السراج
بين أن القرار الرئاسي ليس بيد حكومة الوفاق، بل بيد الميليشيات وأمراء الحرب، وأن التشكيلة الموجودة تابعة لقادة جهويين لا لحكومة الوفاق، وتابع: هناك بعض التشكيلات الإرهابية المؤدلجة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومنها ميليشيا تابعة للصادق الغرياني مفتي الجماعة، التي لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار.
الترتيبات
قال العميد خالد المحجوب: إن العالم بدأ يدرك أن المعضلة الحقيقية في ليبيا تتعلق بالترتيبات الأمنية، مبيناً أن القوات المسلحة يمكنها الدخول إلى ما تبقى في العاصمة حال استئناف العمليات العسكرية.
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