التحالف يدمر 199 زورقا مفخخا ولغما بحريا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقتهما ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة، ليرتفع بذلك عدد الزوارق المفخخة والألغام البحرية المكتشفة والمدمرة إلى 199. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف البحرية رصدت، صباح أمس، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران القيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الإرهابية من الحديدة. وأضاف أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين حيث كانا يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، لافتاً إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ونصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

تدمير 46 زورقاً

لفت إلى أن عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها بلغ 46، بينما بلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

مقتل مدنيين

على صعيد آخر، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن توثيقه 37 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال فبراير المنصرم 2020. وقال المركز: إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال، تسببت ميليشيا الحوثي بمقتل 4 منهم، بينما قتل طفلان جراء انفجار عبوة ناسفة، وقتل طفل آخر برصاص قناص تابع للميليشيا، ومدني آخر قتل برصاص مباشر للميليشيا. وبين أن مسلحين خارج إطار الدولة تسببوا بمقتل مدني واحد برصاص مباشر، إلى جانب رصد إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وامرأتان.

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اعتداءات وخطف

رصد الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حالة اعتداء واحدة ارتكبها أفراد مسلحون يتبعون إحدى الفصائل الحزبية قاموا بالاعتداء على مدير مطعم وعاملين واعتقالهم دون مسوغ قانوني. كما وثق الفريق الميداني حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبها مسلحون مجهولون في 25 فبراير، حيث قاموا باختطاف أسامة عبدالله حسن المزهدي مسؤول الشؤون المالية التابع للواء 35 مدرع، وأخذه إلى جهة مجهولة، إلى جانب رصد الفريق 24 حالة انتهاك لممتلكات عامة و 22 حالة انتهاك لممتلكات خاصة.

اختطاف المديرات

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ مجهولة، محملاً تلك الميليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامة مديرات المدارس المختطفات.