التحالف يدمر 199 زورقا مفخخا ولغما بحريا

تدمير 46 زورقاً
لفت إلى أن عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها بلغ 46، بينما بلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
مقتل مدنيين
على صعيد آخر، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن توثيقه 37 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال فبراير المنصرم 2020. وقال المركز: إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال، تسببت ميليشيا الحوثي بمقتل 4 منهم، بينما قتل طفلان جراء انفجار عبوة ناسفة، وقتل طفل آخر برصاص قناص تابع للميليشيا، ومدني آخر قتل برصاص مباشر للميليشيا. وبين أن مسلحين خارج إطار الدولة تسببوا بمقتل مدني واحد برصاص مباشر، إلى جانب رصد إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وامرأتان.
اعتداءات وخطف
رصد الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حالة اعتداء واحدة ارتكبها أفراد مسلحون يتبعون إحدى الفصائل الحزبية قاموا بالاعتداء على مدير مطعم وعاملين واعتقالهم دون مسوغ قانوني. كما وثق الفريق الميداني حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبها مسلحون مجهولون في 25 فبراير، حيث قاموا باختطاف أسامة عبدالله حسن المزهدي مسؤول الشؤون المالية التابع للواء 35 مدرع، وأخذه إلى جهة مجهولة، إلى جانب رصد الفريق 24 حالة انتهاك لممتلكات عامة و 22 حالة انتهاك لممتلكات خاصة.
اختطاف المديرات
أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ مجهولة، محملاً تلك الميليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامة مديرات المدارس المختطفات.
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