الأمم المتحدة تطالب بوقف القتال بليبيا لمواجهة فيروس كورونا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعوة جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية، فضلاً عن وقف النقل المستمر للمعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا، لتمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وحثت البعثة الأممية، أمس، جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء، وعلى تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كورونا بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الأمم المتحدة أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد، مشيرة إلى أن الفيروس لا يعترف بأية حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، داعية جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد سريع الانتشار، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود والموارد للوقاية منه والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس.

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