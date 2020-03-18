المطارات البريطانية تهدد بالإغلاق

شادي صلاح الدين (لندن) أعلنت الشركات التي تدير أكبر ثلاثة مطارات في المملكة المتحدة «هيثرو وغاتويك ومانشستر» أمس، أنها قد تضطر خلال الأسابيع المقبلة إلى إغلاق مطاراتها ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعمها. وقال رؤساء الشركات الثلاث التي تدير المطارات في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن صناعة الطيران تواجه أزمة كبرى شهدت خلالها تعليق آلاف الرحلات حول العالم، نظراً للوضع الذي يشهده العالم بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».

وفي سياق متصل، دعت الحكومة البريطانية رعاياها أمس، إلى تجنب جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية لمدة 30 يوماً، مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19». وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن «الظروف الدولية سريعة التغير لتفشي فيروس كوفيد 19، تتطلب تغييرات في نصائح السفر الرسمية».

وأبلغ نواب في مجلس العموم أن المسافرين من المملكة المتحدة في الخارج يواجهون الآن قيودا حدودية دولية واسعة النطاق وحواجز إغلاق بدول مختلفة. وأوضح «ستنظر وزارة الخارجية البريطانية دائماً في سلامة وأمن الرعايا البريطانيين، لذلك قررت فوراً أن أنصح الرعايا البريطانيين بعدم السفر غير الضروري خارج البلاد لفترة أولية مدتها 30 يوماً، وبالطبع تخضع للمراجعة المستمرة».

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