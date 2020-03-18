منافسة عالمية لإيجاد علاج لـ«كوفيد 19»

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حققت تقدماً في مواجهة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، مؤكداً أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام، فيما أعلنت بريطانيا إحراز تقدم كبير في تجارب تطوير اللقاح للفيروس، متوقعةً البدء بتجريب أول لقاح في أبريل المقبل، كما أعلنت الصين السماح رسمياً ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد الفيروس، بينما قال علماء من مركز جامعة «كوينزلاند» للبحوث السريرية في أستراليا إن علاج الفيروس ممكن بفضل عقارين حاليين، يأتي ذلك فيما سُجل أكثر من 197 ألف إصابة ونحو 8 آلاف وفاة بالفيروس حتى مساء أمس، في 146 دولة حول العالم، فيما أعلنت العديد من الدول حالة الطوارئ، بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حظر دخول الاتحاد الأوروبي لثلاثين يوماً.

وأفاد الرئيس الأميركي بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة الفيروس، موضحاً أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا. وصرح بأن الاقتصاد الأميركي سيتعافى بسرعة من تداعيات الفيروس، مبيناً في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة. كما دعا ترامب الأميركيين إلى العمل من منازلهم.

بدوره، قال كبير المستشارين العلميين في بريطانيا إنه تم إحراز تقدم كبير في تجارب تطوير اللقاح لفيروس كورونا، متوقعاً البدء بتجريب أول لقاح في أبريل المقبل.

وفي الصين، ذكر التلفزيون المركزي، أمس، استناداً إلى تقرير للحزب الشيوعي الحاكم في البلاد: «حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمية تشين واي، على السماح ببدء الاختبارات السريرية». وأشار التقرير إلى أن التجارب الأولية أكدت أن اللقاح، الذي ركبه فريق تشين واي، يعد آمناً وفعالاً. ووصل فريق الخبراء بقيادة تشين واي، العضو في الأكاديمية العسكرية الطبية الصينية، واللواء في جيش التحرير الشعبي الصيني، ومديرة معهد الهندسة البيولوجية التابع للجيش الصيني، يوم 26 يناير إلى مدينة ووهان في مقاطعة هوبي والتي تعتبر مصدراً لتفشي الفيروس، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عاماً، حيث أطلقت العمل على دراسة المرض وسعت لإيجاد وسائل لردعه.

وفي سياق متصل، قال علماء من مركز جامعة «كوينزلاند» للبحوث السريرية في أستراليا، إن علاج الفيروس ممكن بفضل عقارين حاليين.

ويُستخدم العقاران «Chloroquine» و«Lopinavir»، حالياً لعلاج الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية على التوالي، ولكن استخدامهما ممكن لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، على حد قول العلماء.

وقال البروفيسور ديفيد باترسون، الذي يقود الدراسة، إنه ثبت بالفعل أن العقارين يقضيان على الفيروس في أنابيب الاختبار. ويمكن أن تبدأ التجربة السريرية في تسجيل المرضى بحلول نهاية هذا الشهر، وفقاً للأستاذ باترسون، الذي قال: «إذا تمكنا من اختبارها لدى هذه الموجة الأولى من المرضى، فإننا نتوقع تماماً أنه ستكون هناك إصابات مستمرة لأشهر مقبلة، وبالتالي سيكون لدينا أفضل المعلومات الممكنة لعلاج المرضى اللاحقين». وأضاف البروفيسور باترسون: «كان أطباؤنا مندهشين للغاية من أن عقار فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يعمل بالفعل ضد فيروس كورونا الجديد، مع وجود القليل من الشك».

تأتي هذه التطورات فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية رصد 135 وفاة و 1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

وفي إسبانيا، أفادت وزارة الصحة أمس، بتسجيل 182 وفاة ورصد 1987 إصابة جديدة خلال يوم واحد في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين منذ بدء تفشي الفيروس.

وأعلنت إيطاليا أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي الفيروس في البلاد زاد 345 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بنسبة 16 في المئة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات. كما أعلنت بولندا، أمس، تسجيل 19 وفاة إثر الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 43 شخصاً. وفي فرنسا، لم يعد يسمح إلا بالتنقلات الضرورية للغاية لمدة 15 يوماً على الأقل.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، أن فريديريك ميرز المرشح الأبرز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مصاب بفيروس كورونا الجديد. وأظهرت الفحوص المخبرية أن ميرز، أحد المرشحين الأوفر حظاً لتولي قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ وخلافة ميركل، مصاب بالفيروس.

وفي السياق، قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أمس، إن تفشي فيروس كورونا هو ثاني حادث تاريخي تعيشه البلاد بعد أحداث 11 سبتمر 2001. وأعلن كومو أنه تم إجراء فحوصات مخبرية لـ10 آلاف شخص، تبين إصابة 1300 منهم بفيروس كورونا، كما أنه تم تسجيل 12 وفاة، ما يرفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 4491، والوفيات إلى 87.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس، «حالة الكوارث» في البلاد لمساعدة الوحدات الحكومية في تطبيق الإغلاق الذي يهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

إلى ذلك، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حظر دخول الاتحاد الاوروبي لثلاثين يوماً بسبب الفيروس، كما أعلنت كل من سويسرا وأرمينيا وكازاخستان حالة طوارئ لمواجهة الفيروس.

إيران تمنع احتفالات عيد النوروز

منعت إيران احتفالات عيد النوروز، التي كان يفترض أن تبدأ مساء أمس، في طهران وعدة محافظات، لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، وفق وكالة «إرنا» الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول الشرطة، الجنرال حسين رحيمي، قوله: إنه «سيتم منع كل تجمّع بمناسبة عيد النوروز».

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إندونيسيا تمنع دخول مواطني 7 دول

أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أنها ستحظر دخول زائرين من 6 دول أوروبية وإيران بدءًا من 20 مارس سعياً لدرء خطر انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الوزارة أنه على مدى الشهر المقبل، سيتعين على المسافرين الحصول على شهادة طبية من بلدانهم وأن يتقدموا للحصول على تأشيرة دخول من البعثات الإندونيسية.

إصابة اثنين من «الصحة العالمية» بالفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا الجديد، وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان لندماير، إنه تأكدت إصابة الشخصين وكلاهما عاد إلى منزله وانعزل، وأضاف: «تم فحص زملائهما في المكتب، ونحن في انتظار مزيد من المعلومات».

ماليزيا تسجل أول حالتي وفاة

سجلت ماليزيا أمس، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، في حين ارتفعت حصيلة حالات الإصابة إلى 673 حالة، بعد تسجيل 120 حالة أمس.

وأفادت وزارة الصحة الماليزية في بيان، بأن حالة الوفاة الأولى هي لقس يبلغ من العمر 60 عاماً في مدينة «كوتشينغ» بولاية سرواك، وكان يعاني من مرض مزمن، وتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس في 14 مارس.

وأضاف، أن حالة الوفاة الثانية فهي لشاب يبلغ من العمر 34 عاماً، وكان ضمن المشاركين في تجمع ديني، نظم في ضواحي العاصمة خلال الفترة ما بين 17 فبراير إلى 1 مارس، مشيراً إلى أن 95 من الحالات الجديدة التي تم تشخيصها مرتبطة بهذا التجمع الديني.

وأشار البيان، إلى أن 7 حالات جديدة تماثلت للشفاء التام، وخرجت من المستشفى، وليرفع حصيلة الحالات التي تم علاجها إلى 49 حالة.