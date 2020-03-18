مقتل 80 انقلابياً بغارات لـ«التحالف» ومعارك في اليمن

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل أكثر من 80 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، بغارات للتحالف العربي وفي معارك عنيفة مع الجيش اليمني في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ومنطقة قانية بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر ميدانية في مأرب لـ«الاتحاد» أن معارك عنيفة اندلعت، بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في مديرية صرواح غرب المحافظة، مشيرة إلى أن المعارك نشبت إثر محاولة ميليشيات الحوثي التقدم صوب معسكر رئيسي للجيش في منطقة كوفل الواقعة شرق صرواح.

ورصدت مصادر عسكرية من الطرفين أكثر من 12 غارة شنتها مقاتلات التحالف على مواقع متفرقة للحوثيين في صرواح منذ ليل الاثنين وحتى مساء الثلاثاء.

وذكرت مصادر الجيش أن طيران التحالف استهدف ثلاثة تجمعات لميليشيات الحوثي في صرواح، وتعزيزات وصلت إلى المديرية من محافظة صنعاء المجاورة، مؤكدة أن القصف الجوي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية ودمر آليات ومعدات عسكرية تابعة لها.

وأكد الجيش اليمني في بيان مقتل أكثر من 20 مسلحاً حوثياً وجرح آخرين في المعارك الميدانية مع القوات الحكومية التي تمكنت من التصدي لمحاولات الحوثيين التقدم في جبهات عدة بالمديرية باتجاه معسكر كوفل.

ونفى مصدر ميداني في الجيش لـ«الاتحاد» الأنباء التي روجت لها ميليشيات الحوثي عبر منصات التواصل الاجتماعي بسقوط معسكر كوفل بأيدي الميليشيات الانقلابية التي قال إنها ردت على هزيمتها بالمعارك في صرواح بقصف الأحياء السكنية في مدينة مأرب.

وقال سكان، إن صاروخاً باليستياً، أطلقته ميليشيات الحوثي، سقط على حي السلام السكني بمدينة مأرب ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم طفلان، واحتراق خمسة محال تجارية وسيارتين وتضرر 12 منزلاً بشكل متفاوت.

وقال مصدر قبلي في البيضاء لـ«الاتحاد»، إن مواجهات عنيفة نشبت في قانية إثر هجمات مباغتة شنتها الميليشيات على مواقع الجيش في المنطقة الحدودية الاستراتيجية، موضحاً أن قوات الجيش، وبإسناد جوي من الطيران العربي، تمكنت من التصدي للميليشيات الحوثية بعد ساعات من المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وأعلن الجيش اليمني، كسر «هجوم انتحاري» للحوثيين على مواقعه في منطقة قانية، مؤكداً أن مقاتلي الجيش «كسروا الهجوم ودمّروا كل النسقات البشرية التي دفعت بها الميليشيات إلى فوهات الموت».

ونقل بيان الجيش عن قائد اللواء 117 مشاة، العميد أحمد حسين النقح، قوله إن «ما لا يقل عن 60 عنصراً من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم» خلال المعارك مع قوات الجيش التي أسرت أعداداً من مسلحي الحوثي واستولت على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت بحوزة الميليشيات.

وفي تطور آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية أمس، اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقتهما ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف البحرية رصدت محاولة للميليشيات الحوثية التدبير لعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية بإطلاقهما من محافظة الحديدة.

وأضاف أنه «تم إعطاب وتدمير الزورقين حيث كانا يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

إسقاط «مُسيّرة» حوثية

أسقطت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، أثناء تحليقها فوق مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.