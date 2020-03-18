اليمن: قتيلان بانفجار في الضالع

بسام عبدالسلام (عدن) قتل يمنيان بانفجار عبوة ناسفة، زرعتها خلية إرهابية موالية لميليشيات الحوثي الانقلابية في أحد الأودية النائية بمديرية قطعبة شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد»، أن عبوة ناسفة تم زرعها في وادي الابحور، انفجرت لحظة مرور دراجة نارية، يستقلها شابان من أبناء قعطبة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، مشيراً إلى أن العبوة كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، زرعتها عبر خلايا إرهابية في وقت سابق أثناء سيطرتها على الوادي.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين عمدوا إلى تفخيخ الطرقات الرئيسية والفرعية ومزارع المواطنين في ضواحي الضالع، للانتقام من المدنيين الأبرياء، وإفشال أية جهود لعودة الحياة عقب دحرهم من تلك المناطق.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم جبهات القتال في الضالع، فؤاد جباري، لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي، صعّدت خلال الأيام الماضية من حملات الاختطافات، بحق عدد من أهالي مناطق الحشاء والعود ودمت وجبن في أطراف المحافظة، واقتادتهم إلى سجون تابعة لها عقب توجيه تهم كيدية لهم.

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