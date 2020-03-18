الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومستوطنون يقتلعون الأشجار

غزة، رام الله (الاتحاد) أقدم مستوطنون إسرائيليون على تقطيع أشجار الزيتون والخروب في بلدة بروقين غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة، كما هاجم المستوطنون مزارع شمال بروقين. وقال مزارع فلسطيني: «إن مستوطنين من مستوطنة بروخين المقامة على أراضي مواطني بلدتي بروقين وكفر الديك، قاموا بتقطيع عدد من أشجار الزيتون والخروب». وأضاف سلامة، هذا الاعتداء الثاني خلال هذا الشهر، حيث أقدموا على تقطيع 35 شجرة زيتون.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية، والقدس، وأصيب فتى برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» جنوب قلقيلية، شمال الضفة الغربية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، قرب شارع حلبة القديم جنوب قلقيلية. وفي غضون ذلك، صعّد المستوطنون من عمليات اقتحام المسجد الأقصى، حيث دنس عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى.

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