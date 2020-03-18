وزير الخارجية الليبي لـ «الاتحاد»: ملتزمون بوقف إطلاق النار في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

قال وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج إن الدعم العسكري التركي للميليشيات المسلحة في طرابلس واضح للعالم أجمع، مؤكداً أن أردوغان أرسل الميليشيات للوفاء بوعود قطعها مع حكومة الوفاق بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية، لافتا إلى أن أنقرة تقوم بتصدير المرتزقة الإرهابيين لابعادهم عن حدودها إلى المغرب العربي ونشره في أفريقيا وحدود أوروبا الجنوبية حتى يتسنى لها إعادة الاستعمار العثماني في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث ولا يمكن أن تسمح به دول المغرب العرب.

وأكد الحويج في حوار لـ«الاتحاد» أن ليبيا هي البداية التي تحلم منها تركيا بالانطلاق لإعادة الاستعمار العثماني على كامل المنطقة من بعد وتصبح خطراً يهدد أمن أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بأكمله، وذلك عن طريق خطة استعمارية تسعى للحصول والسيطرة على الموارد النفطية والطبيعية التي تمكنها من إنقاذ اقتصادها المنهار والذي فشلت الحكومة التركية في أن تديره وتنقذه من خلال إدارتها، فوجهت أنظار شعبها إلى أنها ستعمل لصالحه بالسعي للسيطرة على زمام الأمور في ليبيا.

وعن طبيعة الدعم الذي تحتاجه ليبيا للقضاء على الجماعات المتشددة والمتطرفة، أوضح الحويج أن القوات المسلحة الليبية تخوض حربها نيابة عن العالم لمكافحة الإرهاب، داعياً إلى التعاون مع الجهات الشرعية بالدولة الليبية متمثلة في الحكومة المنبثقة عن البرلمان لوقف تسليح الميليشيات الإرهابية.

وحول هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس، لفت الحويج إلى أن القوات المسلحة الليبية دائما ما تلتزم باتفاقاتها ولكن الخروقات التي ترصد وتسجل يوميا تأتي من الطرف الآخر الذي لا يحترم القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقات الدولية، مضيفا «نحن نتكلم على طرفين لا يمكن المقارنة بينهما.. قوات مسلحة شرعية نظامية رسمية ولها قادة ولوائح وضوابط وأوامر عسكرية وأسس تنظيمية وقضاء عسكري ينظم ويحاكم من يخالف الأوامر العسكرية، وطرف آخر عبارة عن خليط من مرتزقة وأطفال وتجار سلاح وإرهابيين منتشرين في ميليشيات تمارس الابتزاز والقتل والتهديد والخطف».

ولفت وزير الخارجية الليبي إلى أن الميليشيات المسلحة في طرابلس لا تخضع لأوامر قيادة واحدة فكل ميليشيا ومجموعة لها أجندة وفكر مختلف وأهداف وأغراض معينة، ما أدى إلى الخلافات والاقتتال حتى فيما بينها وهذا ما صرح به فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق.

وعن أبرز الدول التي تمول الإرهاب في ليبيا، أكد الحويج أن الإرهاب يمول ماليا وعسكريا وتقنيا من عدة دول على رأسها تركيا، معتبراً الصمت الدولي على هذه الخروقات والجرائم والاستمرار في عدم الاعتراف بالحكومة الشرعية والمؤسسات الشرعية في ليبيا تواطؤ مقصود ودعم للإرهاب.

وبسؤاله عن الشخصية الأنسب لخلافة غسان سلامة المبعوث الأممي المستقيل لدى ليبيا، أكد الحويج أن الشخصية الأنسب هي الشخصية المضطلعة بالشأن الليبي وتركيباته ومكوناته والتي يجب أن تكون منصفة وعلى قدر كاف من الوعي بالأزمة، وأن تتعلم من إخفاقات من سلفها من مبعوثين حتى لا تكرر الأخطاء، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة تفتح الأبواب دائما للتعاون مع من يتحمل المسؤولية بشكل حقيقي لا بالشعارات المبهمة والتصريحات والإحاطات المغلوطة وغير الحقيقية.

وحول إمكانية انهيار المسارات السياسية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة عقب استقالة غسان سلامة، أشار وزير الخارجية الليبي إلى أن أي مسارات سياسية يتم فيها إقصاء الأطراف الشرعية والرئيسة والمحورية في المشهد السياسي تولد ميتة وغير ذات جدوى ولا علاقة باستقالة سلامة من عدمها على انهيارها.

وعن زياراته الأخيرة للمغرب والجزائر، لفت الحويج إلى أن هذه الزيارات تأتي في ظل التعاون المشترك بين ليبيا والمغرب والجزائر كون هذه الدول ترتبط بمصير مشترك، لافتا إلى أنه تم بحث التطورات على الساحة الليبية بعد التدخل السافر التركي في الشؤون الداخلية ودعمه المعلن والرسمي للجماعات المتطرفة وإرسال المرتزقة، الذي يؤثر بالطبع علي استقرار وأمن كافة دول المغرب العربي ودول الجوار، موضحا أن خطر الإرهاب من هذه الجماعات التي تدعمها حكومة الوفاق بالتعاون مع تركيا أصبح محدقا ولابد من التعاون الأمني المغاربي المشترك.

وأشاد بالدور الفاعل والمقدر لدولتي الجزائر والمغرب في حل الأزمات والتعاون لمكافحة الإرهاب واجتثاثه ونزع السلاح من المليشيات تمهيدا لدولة المؤسسات، لافتا إلى أن الزيارات شهدت توثيق العلاقات السياسية والأمنية بين ليبيا والمغرب والجزائر وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة في السابق ووضع برامج تبادل زيارات لوفود متعددة الأنشطة.

وأكد وزير الخارجية الليبي ترحيبه بأي جهود أو مساع من أي عاصمة مغاربية ومن دول الجوار عربية كانت أو أفريقية تسهم في إيجاد حلول للأزمة الليبية شريطة الانطلاق من رؤية وحل يضمن تفكيك ونهاية الميليشيات المسلحة، والتأكيد على ضرورة جمع وتنظيم السلاح ونهاية واجتثاث الإرهاب، بالإضافة إلى التشديد على التوزيع العادل للثروات.