الكويت: الشائعات بشأن «كورونا» جريمة

الكويت: شائعات «كورونا» جريمة (وام) قال النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم، إن النيابة العامة ستتخذ أقصى الإجراءات والقرارات ولن تتهاون ضد كل من يقوم بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة في المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف في تصريح أن المساءلة القانونية ستطال أيضاً كل من ينشر البيانات والأخبار الكاذبة للإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لمواجهة هذا الوباء فضلاً عن نشر أو بث كل ما من شأنه إثارة الفزع بين الناس والهلع والخوف في المجتمع أو إضعاف هيبة الدولة أو المساس بالنظام والآداب العامة.

ودعا وسائل الاعلام وأصحاب المواقع الإلكترونية والحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة قبل النشر، وذلك لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

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