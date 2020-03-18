إيطاليا: الإصابات بكورونا تفوق 31 ألفاً والوفيات 2503

واصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والوفيات الناجمة عنه في إيطاليا ارتفاعه، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لما أعلنته هيئة الدفاع المدني في العاصمة روما، فإن عدد حالات الإصابة ارتفع من نحو 28 ألف إلى 31500 حالة بارتفاع بنسبة نحو 12,6% في غضون يوم واحد.

وكان معدل الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة قد تراوح في الأسبوع الماضي بين 17 إلى 21%، وقال الخبراء إن من السابق لأوانه استنتاج اتجاه من هذه الأعداد.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالعدوى إلى 2503 أشخاص بارتفاع مقداره 345 حالة وفاة مقارنة بأمس الاثنين، وكانت حالات الوفيات قد ارتفعت أمس بمقدار 349 حالة مقارنة بأول أمس الأحد.

وباتت إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالمرض. وقد اتخذت السلطات جملة من الإجراءات لوقف تفشي الوباء بينها العزل في المنازل ومنع التجمعات والفعاليات الثقافية والرياضية.

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