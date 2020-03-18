ترامب يعلن عن تدابير جديدة بشأن «كورونا»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، توسيع خدمات الرعاية الطبية في البلاد عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحافي له من واشنطن، أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر، لافتاً إلى أن 13مطاراً شهدت عمليات فحص من المرض.

ودافع ترامب عن استخدام عبارة «الفيروس الصيني» للإشارة إلى فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار استياء بكين.

وقال ترامب إن الفيروس «أتى من الصين. أعتقد أنها عبارة في محلها تماما».

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