العاهل الأردني يقر قانون حالة الطوارئ لمكافحة «كورونا»

قالت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن العاهل الأردني الملك عبدالله أقر قانوناً يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر العاهل الأردني مرسوماً ملكياً يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

وقال ملك الأردن في رسالة للرزاز إنه وافق على القانون للمساعدة في مكافحة الفيروس دون المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.

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