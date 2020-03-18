كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة المفوضية الأوروبية تتوقع إنتاج لقاح كورونا بحلول الخريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها تتوقع انتاج لقاح أوروبي ضد فيروس كورونا بحلول الخريف المقبل.

وأكدت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه قد تمت الموافقة على براءة الاختراع لشركة CureVac الألمانية للتقنيات الحيوية، واجتازت جميع الإجراءات اللازمة.

وأضافت: "ترجح الشركة أن تنتج اللقاح بحلول الخريف". وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم للشركة 80 مليون يورو لتطوير اللقاح، وقالت فون دير لاين: "آمل بأنه مع هذا الدعم، سيطرح اللقاح في السوق ربما بحلول الخريف". وأكدت أن الاتحاد الأوروبي أطلق مناقصات عامة لشراء الكمامات والقفازات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي. Advertisements

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء.