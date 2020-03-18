كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "قوجه"، خلال تصريحاته، أنه تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في تركيا إلى 98.
وفي وقت سابق قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 47، الإثنين، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.
وذكر الوزير، على موقع "تويتر": "كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا".
وأدى تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم إلى إجبار تركيا على تجنب السفر لجميع دول العالم، وفقا لقرار من السلطات الأمنية في أنقرة، بعد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة.
واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل المقبل، حسبما أفاد العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، تعطيل المدارس الحربية، والثانوية المهنية لضباط الصف والمعاهد العسكرية حتى 13 أبريل المقبل، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه أكار مع قيادات القوات البرية، والبحرية، والجوية، ورئيس الأركان العامة بمقر وزارة الدفاع، وفق ما نقله العديد من وسائل الإعلام المحلية، ومن بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت".
ووفق المصدر، أوضح أكار أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة تفشي الفيروس القاتل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم منع دخول الزائرين في الوحدات والمقرات العسكرية.