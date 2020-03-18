ترامب: العالم يخوض حرب مع العدو الخفي "كورونا"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن دول العالم تخوض حاليا حالة حرب، واصفا فيروس كورونا بأنه العدو الخفي.

وكتب ترامب في تغريدة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العالم في حالة حرب مع عدو خفي وسننتصر".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.

وأوضح ترامب، ففي مؤتمر صحفي له، اليوم، أن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام.

وأفاد ترامب بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا.

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