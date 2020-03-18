ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، إصابة 94 شخصا بفيروس كورونا منذ ساعات الصباح ما رفع عدد المصابين إلى 344 إصابة.

واعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشاف 5 حالات في ساعات الصباح ثم سجلت 89 إصابة في فترة ما بعد ظهيرة الإثنين.

وهذا هو أكبر عدد من المصابين يتم تسجيله في يوم واحد منذ ظهور كورونا في إسرائيل .

ولفتت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن هناك 8 سياح أجانب في إسرائيل مصابين بالفيروس.

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