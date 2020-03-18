كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، إصابة 94 شخصا بفيروس كورونا منذ ساعات الصباح ما رفع عدد المصابين إلى 344 إصابة.
واعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشاف 5 حالات في ساعات الصباح ثم سجلت 89 إصابة في فترة ما بعد ظهيرة الإثنين.
وهذا هو أكبر عدد من المصابين يتم تسجيله في يوم واحد منذ ظهور كورونا في إسرائيل .
ولفتت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن هناك 8 سياح أجانب في إسرائيل مصابين بالفيروس.
وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء.
وبين الساعة 17,00 الإثنين و09,00 الثلاثاء، تم تسجيل 56 وفاة جديدة و4569 إصابة على صعيد العالم.
وتأخذ الحصيلة التي تستند لبيانات تجمعها "فرانس برس" من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في الحسبان حقيقة أن معايير إحصاء الضحايا وإجراءات فحص الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين "باستثناء هونغ كونغ وماكاو" 80 ألفا و881 بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68 ألفا و869 شخصا.