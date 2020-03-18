قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بأن 11 صاروخا كاتيوشا سقطت داخل المعسكر الواقع شمال بغداد.

والهجوم على معسكر التاجي هو الـ23 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق، منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي، الخميس الماضي.

وقال ماكينزي، حينها في تغريدة على تويتر: "لدينا معلومات تؤكد أن كتائب حزب الله العراقي قامت بالهجمات الصاروخية على معسكر التاجي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التحالف وإصابة 14 آخرين".

وردا على هجوم الخميس، استهدفت طائرات أمريكية مقرات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات حزب الله العراقي.

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ويتألف المعسكر من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تحتضن في زمن النظام السابق مصنعاً للأسلحة الكيماوية وورشاً لصيانة وتأهيل الآليات العسكرية، إلى جانب مراكز تدريب كبيرة.