إسبانيا “ترصد” 30 مليون أورو للبحث عن علاج لـ “كورونا” و”توقف” التوظيف والإنتاج

كشفت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيصها لمبلغ مالي مهم قيمته 30 مليون أورو للبحث عن علاج لفيروس “كورونا” بعد دق ناقوس الخطر عقب تضاعف الحالات المصابة، خصوصا بالعاصمة مدريد وبرشلونة.

وقالت الحكومة الإسبانية، وفق إفادة مصادر إعلامية محلية، إن التدابير التي تتخذها الدولة لن تنجح بدون دعم المجتمع المدني، مبرزة أن الأزمة مؤقتة ويجب التعامل معها من هذا المنطلق.

وتابعت “يتوجب علينا جميعا تسهيل الأمر على الآخرين للتكيف مع هذا المستجد، يجب علينا حماية وظائفنا وعائلاتنا، اليوم تمت الموافقة على مرسوم قانون مهم جدا، ربما الأكثر أهمية في تاريخ ديموقراطيتنا”.

وأضافت “نريد أن نشكر الشركات، النقابات، الرؤساء الإقليميين، والأحزاب السياسية، وعلينا أن نوقف التوظيف والإنتاج خلال الظرفية الراهنة”.