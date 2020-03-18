للتحسيس والتوعية بخطورة وباء كورونا..السلطات والجمعيات يعتمدون “التبراح” في الأزقة الشعبية-فيديو

لجأت عدد من جمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى السلطات العمومية، في بعض المدن المغربية، إلى “التبراح”، من أجل تحسيس المغاربة بضرورة المكوث في المنازل، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، للحد من تفشي وباء كورونا.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أشرطة فيديو، توثق لحظة مرور سيارات تابعة للشرطة أو القوات العمومية، بالإضافة إلى بعض جمعيات المجتمع المدني، شوارع وأسواق وأزقة شعبية في بعض المدن المغربية، بهدف تحسيس المغاربة بأهمية المكوث بالمنزل خلال هذه الفترة الحساسة التي يمر منها المغرب.

ودعت السلطات والجمعيات إلى منع التجمعات وعدم التردد على الأماكن الممتلئة بالأشخاص، كما طالبت الأفراد التي ظهرت عليهم أعراض شبيهة بالفيروس المستجد، باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره بين أسرته وأقاربه، والاتصال بالأرقام المخصصة لاستقبال الحالات المفترض إصابتها بـ”كوفيد19” .

ورحب عدد من المغاربة بهذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات والجمعيات في بعض المدن المغربية، مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، فضلا عن مدينة آسفي وتطوان؛ إذ اعتبروها وسيلة قد تكون فاعلة لتحسيس المواطنين بخطورة وباء كورونا.

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