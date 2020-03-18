شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 44 شخصا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 ابراهيم ملحم أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 44 حالة. وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان له، "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور، سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي، حيث أظهرت نتائج التحاليل لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي.

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