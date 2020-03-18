شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق المكلف: التحضير لانتخابات خلال عام والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر الثلاثاء إنه سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء أن الزرفي قال أيضا إنه سيعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة وإنهاء كل‭ ‬ المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق المكلف: التحضير لانتخابات خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.