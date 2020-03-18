شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات «كورونا» في الإمارات إلى 113 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، مساء أمس، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19- " تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، والتعرف عليها من خلال فحص المخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وكانت جميعاً في الحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنجلاديش وشخصين من كل من بريطانيا واسبانيا، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالدولة 113 حالة.

وأكدت الوزارة على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ السفر، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي.