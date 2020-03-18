شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف إصابة بـ«كورونا» و853 وفاة في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة الصحة العالمية وجود نحو 15 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران و853 وفاة، إضافة إلى 99 حالة موثقة في لبنان وثلاث وفيات، داعية السلطات الصحية في تلك الدول إلى تركيز جهودها على إجراء الاختبارات والتتبع والعلاج.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين منظمة الصحة العالمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، عقد اليوم في جنيف.

وأكد المتحدثون، أهمية الاستمرار في دعم المجتمعات الأكثر هشاشة في الدول، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود للقضاء على جائحة كورونا.

وأفاد المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش بعدم وجود حالات إصابة في صفوف اللاجئين في لبنان، إلا أن 10 إصابات ثبتت حتى الآن بين اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا.

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من جانبه أفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركية أن جائحة كورونا وجدت موطئ قدم لها في أكثر من 140 دولة، بعض تلك الدول تعاني من مصاعب حتى قبل ظهور الجائحة، مؤكداً تصميم أوتشا على الاستمرار في إيصال المعدات المنقذة للحياة لأكثر الفئات ضعفا في المجتمعات، لاسيّما وأن أكثر من 100 مليون شخص حول العالم يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة.

وردّا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بعدم الإبلاغ عن أية حالات إصابة بفيروس كورونا في سوريا، أشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إلى أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الفيروس على النازحين داخلياً في شمال غرب سوريا.

من جانبها أشارت من برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز إلى اجتياح أفواج من الجراد أجزاء من كينيا وإثيوبيا والصومال وهو ما يعرّض موسم الحصاد للخطر خلال الأشهر المقبلة.