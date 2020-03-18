شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية تعلق على تكليف الزرفي رئيسا للحكومة العراقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 متابعات قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في اول تعليق رسمي أمريكي على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إن العراقيين العراقيون يريدون حكومة تدعم سيادة العراق وتوفر الاحتياجات الأساسية ولا يشوبها فساد وتحترم حقوقهم الإنسانية.

Advertisements وأضاف بومبيو، ”إذا وضع رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي هذه المصالح أولا سيحظى بالدعم الأمريكي والدولي“. وكلف الرئيس العراقي اليوم الزرفي رئيسا للوزراء بعد اضطرابات وجمود على مدى عدة أشهر، لكن الكتل الشيعية ذات النفوذ اصطفت بسرعة لرفض ترشيحه

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