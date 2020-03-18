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تركيا تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

تركيا تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد

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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء الثلاثاء، عن أول وفاة بسبب كورونا في البلاد.

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وقال قوجة، إن الحالة تعود لرجل عمره 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين، بحسب ما اوردته وكالة الأناضول التركية.

 

وكشف الوزير التركي عن تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع حالات الإصابة في البلاد إلى 98.

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