شكرا لقرائتكم بومبيو: سندعم رئيس الوزراء العراقي.. بشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمي حقوق الإنسان‭ ‬ضمن أمور أخرى.

وكلف الرئيس العراقي الزرفي الثلاثاء رئيساً للوزراء بعد اضطرابات وجمود على مدى عدة أشهر، لكن كتل شيعية اصطفت بسرعة لرفض ترشيحه.

إلى ذلك قال الزرفي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر الثلاثاء إنه سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة.

كما أكد الزرفي أنه سيعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة وإنهاء كل‭ ‬المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة.