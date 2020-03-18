الرئيس التونسي يفرض حظر التجول فى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا





فرض الرئيس التونسي قيس سعيد حظر التجول فى كامل البلاد، ابتداء من الساعة السادسة مساء غد الأربعاء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وأكد الرئيس التونسى فى كلمة له، الثلاثاء، أنه سيتبرع بما يقرب من نص راتبه دعما للاقتصاد التونسي فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الخطر اليوم داهم بسبب الفيروس وانتقال العدوى، واليوم الخطر أشد ويجب تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، و يجب تعويض المتضررين من فيروس كورونا.

وأضاف خلال كلمته حول فيروس كورونا، أنه يجب إعادة جدولة ديون المتضررين من تداعيات كورونا، وهناك إجراءات إضافية ستتخذ لاحقاً.