دمياط تسجل 14 حالة من ضمن 196 إصابة بفيروس كورونا





قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن عدد الحالات الإيجابية، التي سجلتها محافظة دمياط بلغت 14 حالة، من ضمن 196 حالة تم إصابتها بفيروس كورونا أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، في عدد من المناطق بالمحافظة، مؤكدة أنه تم أخذ العينة على الفور لمعرفة الحالة إيجابية أم سلبية، ويتم عزلها في أحد مستشفيات الحميات.

وأضافت عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدي البلد”، أنه إذا تم اكتشاف أن الحالة إيجابية بيتم عزلها في أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية، موضحة أن مستفي العزل التي رأس البر ستكون متاحة من غدًا وتكون جاهزة.

وفي وقت سابق، أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، القرار رقم 157 لسنة 2020، بشأن حظر استعمال الشيشة في المقاهي والكافيتريات بنطاق المحافظة، وذلك بعد صدور بيان وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر الشيشة في نقل فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″، وكذلك تأثيرها على مناعة الجسم بشكل عام مما يجعله أكثر ضعفًا في مواجهة الفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنه في حالة عدم التزام أصحاب المقاهي العامة والكافيتريات، سيتم اتخاذ إجراءات الغلق حيالها وفصل المرافق عنها، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة الفيروس.