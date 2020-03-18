معلومات عن تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا في لبنان

أفادت معلومات صحافية عن "تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا المستجد في لبنان".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن آخر إحصاءات فيروس كورونا في لبنان، والتي تشير إلى أن عدد المصابين بلغ 120 حالة، كما تم شفاء 4 حالات.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قد أعلن الأحد أنّ "الحكومة قررت التعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري، ووقف السفر إلى عدد من الدول، وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف، واجراءات في المطار"
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